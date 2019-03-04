- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب امير فتحي في الاثنين 4 مارس 2019 11:36 صباحاً -
بعد ان انتشرت اخبار تفيد ان النجمة التركية بيرين سات انفصلت عن زوجها الفنان كينان دوغلو، قرر الأخير الردّ على هذه الأخبار على طريقته، حيث انه قام بالضغط على الاعجاب لجميع صورها التي نشرتها مؤخرا على حسابها الخاص عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتناولت الوسائل الاعلامية التركية خبر انفصالهما خصوصا بعد عدم حضوره الى حفلة عيد ميلادها، ومما زاد ايضا من الشكوك حول الموضوع هو ما كتبته بيرين سات مؤخراً عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لمناسبة عيد ميلادها حيث أنها ذكرت حبيبها المتوفّى ايفه، حيث قالت إنّها عندما كانت تستمع معه إلى أغنية “هيرو” في المطبخ عاد نور الأمل إلى حياتها وأنّ نصف حياتها المقبلة سيكون أجمل.
View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">
Advertisements
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
A post shared by BErEn Saat (@berenn_saat) on Dec 31, 2018 at 9:00am PST
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا كيف ردّ زوج بيرين سات على خبر انفصالهما! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.