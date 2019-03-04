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كتب امير فتحي في الاثنين 4 مارس 2019 11:36 صباحاً -
الأمير هاري
منذ زواجهما وأخبار الأمير هاري والدوقة ميغان ماركل أصبحت مادة دسمة تتناولها الصحف العالمية، فمؤخرا أشارت إحدى الصحف العالمية إلى أن الأمير هاري يمتلك حسابًا سريًا عبر موقع “تويتر” باسم مُستعار؛ لمراقبة ما يقوله الأفراد حول زوجته ماركل، وتحديدًا المراسلين الملكيين، فقد أظهر في أكثر من مناسبة شخصيته الحازمة وموقفه الصارم إزاء ما تتعرَّض له ميغان من سلبيات على تلك الصفحات. ومن المرجح أيضا أن يكون هناك حساب آخر باسم مستعار وهو “سبايك ويلز”.
وأكد المعلق الملكي اوميد سكوبي أن هاري كان كلما صادف أحدهم خلال جولاته الملكية، كان يقول: “رأيت ما كتبته بالأمس، إني أراقبك”.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير هاري يمتلك حسابا سريا على مواقع التواصل الاجتماعي.. وهكذا فضح أمره! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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