بسمة بوسيل برفقة كلبھا الصغیر تغضب متابعينها.. وترد: ايه علاقته بالإسلام؟

والدة بسمة بوسيل عندما كانت في مثل سنها نسخة طبق الأصل.. تعرفوا إليها؟

أحدثت مصممة الأزياء وزوجة الفنان المصري تامر حسني بسمة بوسيل موجة غضب بين متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي مما عرضها لحملة إنتقادات واسعة جداً.

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وفي التفاصيل فقد بدأت القصة عندما نشرت بسمة بوسيل صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وبدت برفقة كلبھا الصغیر في منزلھا.

بعض الناشطين المتابعين لبوسيل على مواقع التواصل الإجتماعي طالبوها بالتخلص من الكلب لأنه “نجس” بحسب الدين الإسلامي، فما كان منها الا ان ردت على تلك التعليقات حيث كتبت: “معلش أغبى سؤال ھسأله، أية علاقة الكلب بالإسلام؟”، مما دفع بالكثير من الناشطين للرد عليها ومهاجمتها.