فن ومشاهير

بسمة بوسيل برفقة كلبھا الصغیر تغضب متابعينها.. وترد: ايه علاقته بالإسلام؟

0 نشر
نوارة 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

كتب امير فتحي في الاثنين 4 مارس 2019 11:36 صباحاً -

bassma boussel m2

bassma boussel m2

والدة بسمة بوسيل عندما كانت في مثل سنها نسخة طبق الأصل.. تعرفوا إليها؟

أحدثت مصممة الأزياء وزوجة الفنان المصري تامر حسني بسمة بوسيل موجة غضب بين متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي مما عرضها لحملة إنتقادات واسعة جداً.

Advertisements

وفي التفاصيل فقد بدأت القصة عندما نشرت بسمة بوسيل صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وبدت برفقة كلبھا الصغیر في منزلھا.

بعض الناشطين المتابعين لبوسيل على مواقع التواصل الإجتماعي طالبوها بالتخلص من الكلب لأنه “نجس” بحسب الدين الإسلامي، فما كان منها الا ان ردت على تلك التعليقات حيث كتبت: “معلش أغبى سؤال ھسأله، أية علاقة الكلب بالإسلام؟”، مما دفع بالكثير من الناشطين للرد عليها ومهاجمتها.bassma boussel d

bassma boussel d

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسمة بوسيل برفقة كلبھا الصغیر تغضب متابعينها.. وترد: ايه علاقته بالإسلام؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى