وفاة الممثل المغربي عزيز موهوب عن الـ80 عاماً بعد صراع مع المرض

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كتب امير فتحي في الاثنين 4 مارس 2019 11:36 صباحاً -
عزيز موهوب
عن عمر يناهز الـ80 عاماً توفي الممثل المغربي عزيز موهوب وذلك بعد صراع مع المرض.
ومن المقرر أن يوارى جثمان الراحل عزيز موهوب الثرى اليوم الإثنين في مقبرة حي الرياض بالرباط.
عزيز موهوب من مواليد مدينة مراكش في 2 مارس/اذار 1939، وتخرج من معهد التمثيل في عام 1962، ويعد أحد أبرز نجوم التمثيل ببلاده، وقدم العديد من الأدوار في الدراما في مسلسلات: “الثمن”و”من دار لدار” و”شجرة الزاوية”.
الراحل يعد من مؤسسي فرقة المسرح الوطني، إلى جانب الممثلين محمد الجم ونزهة الركراكي، وله العديد من المسرحيات.
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