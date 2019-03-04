فن ومشاهير

وفاة الممثل المغربي عزيز موهوب عن الـ80 عاماً بعد صراع مع المرض

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 4 مارس 2019 11:36 صباحاً -

عزيز موهوب

عزيز موهوب

عزيز موهوب

عن عمر يناهز الـ80 عاماً توفي الممثل المغربي عزيز موهوب وذلك بعد صراع مع المرض.

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ومن المقرر أن يوارى جثمان الراحل عزيز موهوب الثرى اليوم الإثنين في مقبرة حي الرياض بالرباط.

عزيز موهوب من مواليد مدينة مراكش في 2 مارس/اذار 1939، وتخرج من معهد التمثيل في عام 1962، ويعد أحد أبرز نجوم التمثيل ببلاده، وقدم العديد من الأدوار في الدراما في مسلسلات: “الثمن”و”من دار لدار” و”شجرة الزاوية”.

الراحل يعد من مؤسسي فرقة المسرح الوطني، إلى جانب الممثلين محمد الجم ونزهة الركراكي، وله العديد من المسرحيات.

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