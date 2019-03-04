- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
متابعة بتجــــــــــــرد: أثار النجم العالمي بن أفليك حالة من الجدل بعد ظهوره برفقة حبيبته السابقة ليندسي شيوكس، منتجة برنامج Saturday Night Live، خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد Triple Frontier في ولاية نيويورك الأمريكية.
ورغم انفصال “بن أفليك” عن “ليندسي”، بعد علاقة استمرت قرابة عام، إلّا أن الأخيرة حرصت على حضور العرض الخاص بفيلمه الجديد.
وذكرت تقارير في الصحف الأجنبية أن بن أفليك التقى ليندسي شيوكس في الأيام الماضية، وسط أنباء عن عودة علاقتهما التي انتهت بسبب خضوع النجم الأمريكي للعلاج إثر إدمانه على الكحول.
كانت هذه تفاصيل خبر بن أفليك يظهر مع حبيبته السابقة.. إليكم التفاصيل – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.