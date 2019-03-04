بن أفليك يظهر مع حبيبته السابقة.. إليكم التفاصيل – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: أثار النجم العالمي بن أفليك حالة من الجدل بعد ظهوره برفقة حبيبته السابقة ليندسي شيوكس، منتجة برنامج Saturday Night Live، خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد Triple Frontier في ولاية نيويورك الأمريكية.

ورغم انفصال “بن أفليك” عن “ليندسي”، بعد علاقة استمرت قرابة عام، إلّا أن الأخيرة حرصت على حضور العرض الخاص بفيلمه الجديد.

وذكرت تقارير في الصحف الأجنبية أن بن أفليك التقى ليندسي شيوكس في الأيام الماضية، وسط أنباء عن عودة علاقتهما التي انتهت بسبب خضوع النجم الأمريكي للعلاج إثر إدمانه على الكحول.