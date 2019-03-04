مالوما يحطّم أرقام يوتيوب ويتصدّر عالميًا – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: يحقق النجم الكولومبي العالمي مالوما نجاحًا كبيرًا بعمله المصوّر الجديد HP الذي طرحه مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وقد حقق الكليب أكثر من 10 ملايين مشاهدة في فترة لا تتعدَ الـ48 ساعة على إتاحة عرضه عبر قناة مالوما الشخصية على موقع “يوتيوب” الشهير.

ويتصدّر العمل قائمة الفيديوهات الأكثر روجًا في عدد كبير من بلدان العالم متقدّمًا على إصدارات أهم النجوم.

ويعتبر مالوما من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بشعبية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا.

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نفيد بالذكر أن مالوما فاز مؤخرًا بمعظم الإستفتاءات الجماهيرية التي تم ترشيحه فيها متفوقًا على عدد كبير من الفنانين الذين سبقوه إلى عالم الإحتراف، كما وحصل على جائزة “أفضل ألبوم غنائي لاتيني” ضمن مهرجان Latin GRAMMY Awards 2018 لهذا العام.

لمشاهدة فيديو كليب HP: