إيرادات مرتفعة لفيلم A Madea Family Funeral

متابعة بتجـــــــــــرد: حقق فيلم A Madea Family Funeral إيرادات وصلت إلى حوالي 10 ملايين دولار أمريكي، على أن يعرض خلال الأيام المقبلة في مختلف بلدان العالم.

وتدور قصّة الفيلم الكوميدي حول لم الشمل العائلي الذي يصبح كابوسًا مروّعًا، فيسافر أفراد “عائلة ماديا” إلى غابات جورجيا، حيث يجدون أنفسهم وهم يخططون بشكل مفاجئ لإقامة جنازة قد تكشف عن أسرار عائلية سيئة.

فيلم A Madea Family Funeral من بطولة تايلر بيري، كورتني بوريل، باتريس جميل، كاسي ديفيز، سييرا بايتون، كج سميث، روما فلين، وهو من تأليف وإخراج تايلر بيري.