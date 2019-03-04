أصالة تتحدّث للمرّة الأولى عن خلافها مع أنغام.. هذا ما قالته – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: تحدّث الفنانة أصالة نصري لأوّل مرّة عن خلافها مع زميلتها النجمة المصرية أنغام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على شاشة “ام بي سي مصر”.
وقالت أصالة خلال المداخلة: “كانت ولا تزال صديقة ونحن الآن كأننا نتخطى مطب في سيارة وأتمنى أن تنتهي هذه الأزمة على خير”.
وأضافت أصالة: “تجمعنا ذكريات جميلة وأتمنى أن تتم المصالحة بيننا”، وتابعت: “أعجبني ألبومها الجديد (حالة خاصة جدًا)”، لافتة إلى أن شخصية أنغام تتغير مع مرور الزمن وتترك الخلافات للوقت لكي يحلها.
تجدر الإشارة إلى أن الخلاف وقع بين أصالة وأنغام بعد زواج الأخيرة من الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم وهو زوج ابنة شقيقة المخرج والمنتج طارق العريان زوج أصالة.
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