حاتم العراقي يُهدي جمهوره أغنية وكليب جديدين

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متابعة بتجــــــــــــرد: يستعد الفنان حاتم العراقي لطرح أغنية جديدة انتهى مؤخرًا من تصويرها على طريقة الفيديو كليب.
وتعتبر الأغنية، التعاون الثاني لـ حاتم العراقي مع الموسيقار طلال، وهي من كلمات خالد المريخي وتوزيع حسام كامل، أمّا الكليب الخاص بها فتولى إخراجه علاء الأنصاري.
وكان حاتم العراقي قد تم تكريمه مؤخرًا في دبي وتحديدًا في مهرجان “كايل” الذي يقام سنويًا لدعم الأعمال الإنسانية والخيرية، وذلك بحضور عدد كبير من أهل الصحافة ووسائل الإعلام الخليجية والعربية.
تجدر الإشارة إلى أن حاتم العراقي يحصد في الفترة الراهنة أصداء برنامجه التلفزيوني “سهراية” ويتولى إخراجه أوس الشرقي، حيث بدأ عرضه مع إنطلاق قناة mbc العراقية خلال شهر شباط/فبراير الماضي، ويستضيف فيه أسبوعيًا نجوم الأغنية العراقية من مختلف الأجيال، ويحاورهم ويقدم معهم مجموعة من المواوويل والأغنيات بأسلوب جميل ومختلف.
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