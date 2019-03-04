بالفيديو .. تعرفي على رد فيفي عبده بعد نشرها فيديو لرقصها بعد حريق محطة مصر

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أنهالت تعليقات كثيرة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي على فيديو فيفي عبده "المستفز" كما قال البعض، الذي نشرته عقب حريق محطة مصر الأليم الذي ضج العاصمة.

وجد الكثيرون أن تصرفها غير لائق، لأنها تجاهلت الألم الذي يعيشه الناس ونشرت مقطع ترقص فيه وهي سعيدة.

ونشرت عبده فيديو لها على انستقرام، وعلقت: "مساء الخير يا بخت من بات مظلوم وما بتش ظالم، بشكركم جدًا على كلمة كتبتهولي النهاردة وربنا يجعله في ميزان حسناتكم ومازلت بحبكم أوي من مصر أم الدنيا".

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وكانت قد بدأت حملة قاسية ضد عبده بعدما قامت بنشر فيديو على أغنية "سلامي" لكاظم الساهر، وارتدت فستان أسود اللون، مما دفع الجمهور إلى مهاجمتها ووصفوها بأنها ترقص علي الام الشعب.

وقالت عبده أنها تحب شعب العراق جدا، أنها كانت تبكي عندما تستمع إلى أغنية "سلامي" للنجم كاظم الساهر.

جاء تعليق فيفي عبده كاعتذار فاعتبره البعض أنه خاص للعراقيين بعد أن رقصت على أغنية تتحدث عن معاناة العراق، بينما أشار أخرون أنها تعتذر من المصريين بعد رقصها عقب حادث قطار رمسيس دون مراعاة أن هناك ضحايا وحالة حداد.