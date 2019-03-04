بالفيديو .. نور الشربينى من أمريكا: كنت بأحلم بالفوز .. لأول مرة تصل قيمتها مليون دولار

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - قالت نور الشربيني أثناء تواجدها بالويات المتحدة الأمريكية في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أمس الأحد : "سعيدة بتحقيق بطولة العالم ورغم أن السنة فيها 8 بطولات لكن دي أهم بطولة في العام،الى كان نفسى اكسبها انا كنت احلم بالتتويج بالجائزة ، ولكن الآن انا معايا 3، وسعيدة جدًا أنى وصلت للنهائي مع 4 مصريين 2ولاد وبنتين والحمدلله مسيطرين ويارب نكمل".

وأوضحت أن المباراة النهائية لبطولة العالم للإسكواش شهدت حضورًا كبيرًا من الجمهور الأمريكي والبريطاني، والكولومبى مشيرة إلى أن جوائز بطولة العالم ولاول مرة تصل قيمتها هذا العام إلى مليون دولار.

وأضافت: "إحساس صعب ومختلف انك تكون بتلع النهائى مع شخص مصرى، ومنافسة نور المصرية على اللقب، إحنا كمصريين صحاب دايمًا جوة الملعب وبقالنا سنين بنلعب مع بعض، وبنافس مع بعض احساس مختلف ومكنتش هسافر عشان حصلت إصابة وسافرت قبل البطولة بـ5 ساعات".

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وانا بأهدى هذا الفوز لأهلى، وعائلتى، ومدريبنى، لتعبهم ووقوفهم بجانبى، واهديها لمصر.

توجت نور الشربيني، لاعبة المنتخب الوطني، ونادي سبورتنج بلقب بطولة العالم والتي أقيمت بولاية شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 23 فبراير الماضي واختتمت 2 مارس الجاري.

يذكر ان"نور" لاعبة اسكواش مصرية محترفة والمصنفة الأولى على مستوى العالم، وُلدت في 1 نوفمبر عام 1995. تُعد أول لاعبة مصرية تحقق لقب بطولة إنجلترا المفتوحة للاسكواش تحت سن 13 عام 2009، بعد تغلبها على مواطنتها نوران جوهر في نهائي البطولة.