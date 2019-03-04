بالفيديو.. أصالة: ألبوم حماقي "يجنن" وعمرو دياب "مفيش أحلى منه"

أشادت المطربة السورية أصالة نصري بالألبومات الغنائية الجديدة للفنانين المصريين محمد حماقي، وتامر حسني، وعمرو دياب.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر" أجملت أصالة رأيها في ألبوماتهم قائلة: حماقي "يجنن"، وتامر "مفرح"، وعمرو دياب "مفيش أحلى منه".



أصالة كانت أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر مقطع فيديو لها في حفل بنهاية فبراير/ شباط طالبت فيه بالحصول على الجنسيّة المصرية، وقالت: "تلزمني الجنسيّة المصرية أعطوني إياها وخلصوني وحياتي".

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وعقبت النجمة السورية على الجدل بنشر تغريدة على "تويتر" قائلة: "‏أنا أفخر بأنّي أحمل جنسيّة وطني الأمّ سوريا وجنسيتي الثانية التي كُرَّمتُ بها من وطني الحبيب البحرين وكذلك أحمل الجنسيّة الفلسطينيّة كهديّة غالية من أهلنا هناك".

وأضافت: "لا أحمل جنسيّة أجنبيّة رغم أنّي من المفروض أنّ أحصل عليها وتنازلت، أنا واحدة من عوائل كثيرة بالآلاف على امتداد الوطن العربي".

وتابعت في توضيح لها بشأن ما أثير حول موضوع الجنسية: "كل من تربطني بهم علاقة اجتماعية وإنسانية، أشعر أني منهم، سواء كانوا من المشرق أو المغرب، وليس انتقاصًا من أوطاني سوريا والبحرين وفلسطين أن أظهر مشاعري وأنا الأخت والصديقة والابنة البارة لكل من ذكرت، بأن أطلب أو بالعامية أتدلع على من أحبهم بأني أتمنى أن أحمل ذات الجنسيّة التي يحملونها، ولا أقصد بها سوى احترامي ومحبتي لا أكثر".



