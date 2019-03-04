بالصور- الرئيس الفلسطيني يمنح شكران مرتجى وسامًا

Mar 04, 2019
قرر الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منح الفنانة شكران مرتجى مستوى التألق من وسام الثقافة والعلوم والفنون وذلك بحضور السفير الفلسطيني واعضاء السفارة المحترمين في سوريا.
وكتبت شكران “ما أجمل ان أتكرم في قلب دمشق من قلب فلسطين، كل الفخر والامتنان ومبروك لجميع المكرمين وشكرًا للدراما السورية لولاها لم أكن بين هؤلاء النجوم وشكراً سوريا العظيمة وطني الغالي والشكر للجمهور الغالي، وشكر كبير للمخرج باسل الخطيب.. فلسطسورية”.
وأتى الوسام تقديراً لتاريخ شكران مرتجى الفني المميز والحافل في الدراما السورية، وتثميناً لاعمالها التي تعكس صورة الفنان المثقف والملتزم.
من جهة اخرى، تشارك شكران في مسلسل “سلاسل دهب” انتاج شركة “غولدن لاين للإنتاج الفني”، تأليف وسيناريو وحوار سيف رضا حامد، إخراج إياد نحّاس، بطولة بسّام كوسا، كاريس بشار، ديمة بياعة، شكران مرتجى، جيني إسبر وغيرهم.
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