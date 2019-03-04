أصالة عن الجنسيّة المصريّة: أنا البنت البارّة بسوريا وفلسطين والبحرين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّدتْ الفنانة السورية، أصالة نصري، بأنّها لم تكنْ جادّة حينما طلبت الجنسية المصرية بشكل عاجل، في أحد لقاءتها التلفزيونية، بعد نهاية حفلها، الذي أقيم في القاهرة مؤخرًا.

وقالت أصالة، عبر توضيح نشرته على مواقع التواصل، إنّها ترتبط بعلاقة اجتماعية وإنسانية مع الجميع دون استثناء، وهذا مالا يعتبر استنقاصًا من أوطانها (سوريا - فلسطين - البحرين)، مُضيفة:" أنا البنت البارة بهم كلهم".

وبيّنتْ، بأنّها طلبت الجنسية بطريقة "الدلع"، بسبب حبّها للمصريين، مشيرةً، إلى أنّها رفضتْ جنسيات أجنبية دون ضجيج.

ولفتتْ الفنانة السورية، إلى أنّها ستحصل على جواز سفر عربيّ، رغم المعاناة، بسبب الشّرّ والأشرار.

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وكانت أصالة قد احيتْ حفلاً في العاصمة المصرية، القاهرة، وتبرّعتْ بإيراداته لصالح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصّة، كما أنّها دخلتْ مؤخرًا، في حرب مُعلنة، وغير معلنة، إحداها مع المطربة المصرية، أنغام، رغم علاقتهما الوطيدة منذ سنوات.

وفي شأن متّصل؛ تُحيي أصالة حفلاً غنائيًا، بجانب الفنان، عبادي الجوهر، وذلك في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، الجمعة المُقبل.