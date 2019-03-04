متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفاشينيستا الكويتية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي الدكتورة خلود، صورةً رومانسيةً تجمعها بزوجها الفنان أمين، وطفليهما التوأم. وعلّقت خلود على الصورة التي نشرتها عبر "إنستغرام": "ربي لك الحمد، اللهم اني استودعتك الباشكن خلود الصغيرة والعصافير الجميلين خالد وليان وليليان". Advertisements وظهرت خلود وزوجها وهما يتشاركان في حمل طفليهما بين أيديهما، فيما يقوم أمين بطبع قبلة على جبين زوجته. وتعيشُ الدكتورة خلود، حياة هادئة مستقرّة مع زوجها أمين، وقبل أيام وضعت الفاشينيستا طفليها، وبعدها بيومين شاركت متابعيها بمقطع فيديو بدت فيه في غاية الجمال، وأكّدت أنها باتت ببطن ممسوحة، وكأنها لم تكن حاملًا بتوأم، الأمر الذي أثار دهشة الجميع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدكتورة خلود وزوجها أمين بصورةٍ رومانسيةٍ مع طفليهما.. شاهدي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.