نجلاء بدر تُوضِّح أنّ دورها مُفاجأة في "أبوجبل"

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن سعادتها بمشاركة الفنان مصطفى شعبان للمرة الأولى، بطولة مسلسله الرمضاني "أبوجبل".

وقالت نجلاء بدر، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل": "مصطفى فنان عظيم ومبدع ويختار أعماله بعناية كبيرة، وأتمنى أن لا يكون هذا التعاون الأخير وأن تجمعنا معا أعمال أخرى"، وأعلنت أن دورها سيكون مفاجأة لكن بشكل عام ستقوم بدور زوجة محمد دياب في العمل.

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مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة "سينرجي"، وبطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، محمود البزاوي، محمد علي رزق، عايدة رياض، ناهد رشدي، مصطفى درويش، إنعام الجريتلي، غفران محمد، وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أنها انضمت إلى أسرة مسلسل "شبر مية" المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، وقالت: "أقوم بدور "كارما" سيدة تعاني من العديد من المشاكل في حياتها، ولا أريد أن أتحدث عن تفاصيل الدور حتى لا أحرقه على المشاهدين لكنه يدور في إطار اجتماعي مشوق".

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يُشارك في بطولة العمل مراد مكرم وآسر ياسين وسارة نخلة وليلى عز العرب وأحمد فؤاد سليم، ومن تأليف شريف بدر الدين وإخراج رامي رزق الله.

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