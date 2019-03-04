سوسن بدر تُبدي سعادتها بنجاح "أهو دا اللي صار"

كشّفت الفنانة سوسن بدر، أنه ليس لديها حسابات عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، بأنواعها المختلفة كالـ"فيسبوك" أو "توتير" أو "إنستغرام"، مضيفة أن جميع الصفحات التي تحمل أسمها، ليس لها أي صلة بها لا من قريب ولا من بعيد، كما أنها ليست مسؤولية نهائيًا عل أي شيء ينشر عليها.

وأعربت سوسن، في تصريح خاص لـ"لايف ستايل"، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسلها الجديد"أهو دا اللي صار"، والذي يتم عرضه حاليًا عبر شاشات القنوات الفضائية، مُشيرة إلي أن ردود الفعل، التي وصلتها كانت بمثابة مفاجأة لها عن شخصيتها والمسلسل بصفة عاملة.

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وأوضحت أنها تُقدّم خلال السياق الدرامي لأحداث المسلسل، شخصية (خديجة هانم)، والتي ترفض زواج ابنها "يوسف"، الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد داود من نادرة الشخصية التي تجسدها الفنانة"روبي".

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يُذكر أن مسلسل "أهو ده اللي صار"، من تأليف السيناريست عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم علي، وبطولة روبي، ومحمد فراج، وأحمد داود, ومحمد الطيب, وهبة عبد الغني، وهشام إسماعيل، وأروى جودة وألفت عمر.

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