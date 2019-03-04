حسن الرداد يُوضِّح عدم مُشاركته في "بروفا"

كشف الفنان حسن الرداد عن سبب اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة مسلسل "بروفا" للمنتج جمال السنان، مؤكّدا انشغاله بتصوير "الزوجة الـ18".

وأضاف حسن الرداد، خلال تصريح خاص له إلى "لايف ستايل"، أنه وجد صعوبة في التوفيق بين مواعيد التصوير بين مسلسله "الزوجة الـ18" المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، وكذلك مسلسل "بروفا" المقرر عرضه هو الآخر في رمضان، وبخاصة أن تصوير "بروفا" سيتم في لبنان، وهذا الأمر جعله يضطر إلى الاعتذار عن المشاركة في العمل.

يُذكر أنّ مسلسل "بروفا" من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل عبر شاشات القنوات الفضائية، وهو من بطولة الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن والفنان المصري أحمد فهمي ويكتبه يم مشهدي وتخرجه رشا شربتجي، وسيتم تصوير أحداثه في لبنان.

وتُشارك في بطولة مسلسل "الزوجة الـ18" بجانب حسن الرداد كوكبة من النجوم، منهم سلوى خطاب ومحمود البزاوي وشيماء سيف وهيدي كرم ومحمود الليثي وإيناس كامل وآية سماحة وكوكي، ومن تأليف محمد أبوالسعد وخالد أبوبكر ووليد أبوالمجد، وإشراف على الكتابة أمين جمال وإخراج مصطفى فكري.

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