أميرة العايدي تكشف بَدء تصوير "كلبش 3"

كشفت الفنانة أميرة العايدي عن بَدء تصوير مَشاهدها في مسلسل "كلبش" الجزء الثالث الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وقالت أميرة العايدي، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل": "عندما عرض عليّ العمل كنت في غاية السعادة، لأنه عمل درامي ضخم ومهم وشرف لأي فنان الانضمام إلى أسرة هذا العمل، بعدما حقق نجاحا كبيرا في الجزأين الماضيين"، أمّا عن طبيعة دورها فتقول: "أقدّم دورا مختلفا عما قدمته من قبل، وسيكون مفاجأة بكل المقاييس، لكنني لا أستطيع أن أسرد تفاصيله حتى لا أحرق تفاصيل الجزء الجديد".

يُذكَر أن مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، إسلام جمال، أميرة العايدي، أحمد إمام وعدد آخر من الفنانين، وحقّق الجزآن الأول والثاني من العمل نجاحا كبيرا في العامين الأخيرين.

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