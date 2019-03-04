إدوارد يشارك السباق الرمضاني بثلاثة أعمال

كشف الفنان إدوارد عن مشاركته في شهر رمضان المقبل بثلاث أعمال مختلفة هما مسلسل " ولد الغلابة " و مسلسل " حكايتي" و " علامة إستفهام".

ورفض إداورد في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل" الإعلان عن تفاصيل مسلسل "حكايتي"؛ مؤكدا أن دوره في هذا العمل مفاجأة والعمل ككل سيكون مفاجأة، أما عن اشتراكه في مسلسل "ولد الغلابة" فأكد أنه سيقدم دور صعيدي في العمل وهو الأخ الأكبر للفنان أحمد السقا، وتدور الأحداث في إطار صعيدي ودرامي مثير ومشوق.

وأكد بشأن اشتراكه في مسلسل "علامة إستفهام" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب، إن دوره في الثلاثة أعمال مختلفة تماما عن بعضها البعض وكل منهما في إطار مختلف ومنطقة مختلفة، وقال: أكثر ما يسعدني هذا العام هو أشتراكي في ثلاثة أعمال قوية للغاية وكلا منهم يدور في إطار مختلف عن الاخر.

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ويشار إلي إن مسلسل "حكايتي" من تأليف محمد عبد المعطى، ويشارك فى بطولة العمل ياسمين صبري، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد بدير، وأحمد حاتم، ومصطفى درويش، وإسلام جمال ومن انتاج سينرجي.

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ويأتي مسلسل "علامة استفهام" ببطولة الفنان محمد رجب وهيثم أحمد زكى وميريهان حسين ومن إخراج سميح النقاش وتأليف إسلام حافظ.

وأخيرًا، مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد ممدوح، مى عمر، إنجى المقدم، هبة مجدى، كريم عفيفى، صفاء الطوخى، عفاف رشاد، هادى الجيار، فايق عزب، عبد الرحيم حسن، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى.

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