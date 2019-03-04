منّة فضالي تكشف عن حياتها الشخصية

صرحت الفنانة منه فضالي أنها دائما تشارك جمهورها بأحدث صور لها عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" مُوضّحة أنها دائما تحب تغيير المود الخاص بها كل يوم حتى تجدد حياتها مؤكدة أنها دائما تعشق التصوير في الطبيعية أكثر من الأماكن المغلقة، وأن أغلب صورها دائما تكون أما أمام البحر والشمس أو في الليل في الأماكن المفتوحة.

وأضافت منة فضالي، أنها دائما تحب جمهورها وتحب دائما التواصل معه ومعرفة ما يحبه وما يكرهه مشيرة أنها تابعت الأحداث الأخيرة من حوادث قطارات أو حوادث إرهابية ودائما تقدم تعازيها لأسر الشهداء عبر صفحتها مؤكدة أن الفنان لابد أن يكون قريبًا من جمهوره لأنه هو السند وهو الذي دائما يدفع الفنان لتقديم الأفضل.

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