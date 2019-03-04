محمد ممدوح يكشف أول مشاهد "ولاد رزق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب: كشف الفنان محمد ممدوح عن أول مشاهد الجزء الثاني لفيلمه المنتظر "ولاد رزق 2"، ونشر صورة من الكواليس عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلالها برفقه الفنان عمرو يوسف والفنان أحمد الفيشاوي والفنان كريم قاسم. وعلق على الصورة قائلاً: "عودة أسود الأرض ولاد رزق 2"، ولاقت الصورة إعجاب الآلاف من متابعي محمد ممدوح على حسابه. وستدور أحداث الجزء الثاني، بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول حاول فيهم الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة الجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.​

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