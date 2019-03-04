نشرت الفنانة ريم عبد الله عبر حسابها على ”سناب شات” مقطع فيديو ظهرت فيه بدون مكياج وكتبت على الفيديو “نوو ميك أب نوو فلتر” لتوضح تخليها في الفيديو عن مساحيق التجميل والمؤثرات. وجاءت التعليقات والردود من متابعي “ريم” على سناب شات متباينة فالبعض تغزل بجمالها الطبيعي، وآخرون سخروا من طريقة كتابتها لكلمة “فلتر” التي كتبتها بحرف “الطاء” حيث كتبت الجملة “نوو ميك أب نوو فلطر” وردت ريم على التعليق بقولها : “يعني آخر شيء كنت اتوقعه أحد يعلق ويقول اسمه (فلتر) مو (فلطر)، ياربي رحمتك، والله شكرا على المعلومة وبعدين حلوة الثقة بالنفس ومهمة جدًا، حبي نفسك ”.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: الفنانة ريم عبدالله بدون مكياج .. ومتابعيها يسخرون من كتابتها لكلمة “فلتر”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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