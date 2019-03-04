بالصور: أحلام تتغير وتبدو كشابة عشرينية.. وهذا ما طلبته من الجميع

بعد خسارتها للوزن الزائد، تحرص الفنانة أحلام على استعراض أناقتها ونحافتها من خلال الفساتين الجميلة التي تبرز جمال جسمها في كل المناسبات التي تشارك فيها مؤخراً. ولفتت أحلام الأنظار باطلالتها الأخيرة الجذابة والتي بدت فيها كشابة عشرينية، بسبب فستانها الشبابي الأنيق باللونين الأبيض والأسود. اضافة إلى تسريحة شعرها المميزة والتي زادتها جمالاً وأبرزت تفاصيل وجهها بعد نحافته.

وأكملت النجمة الخليجة اطلالتها بمكياج ناعم زاد من جاذبيها وساعدها في ان تبدو اصغر قي السن، وبملامح تضج بالانوثة والجمال.

من جهة ثانية، حرصت الفنانة الإماراتية، على مشاركة جمهورها لاختيار أغاني حفلها المقبل، مستعينة بخفة ظلها كعادتها برسالة لمتابعيها عبر حسابها على تويتر كتبت فيها: “سيداتي وسادتي اختاروا أغاني حفلي القادم”. أثارت تغريدتها تفاعلاً كبيراً بين متابعيها الذين سارعوا الى الرد والتفاعل معها من خلال طرح العديد من أسماء أغانيها الشهيرة.