توجيه بإيقاف برنامج “داود الشريان”.. بدءاً من هذا الموعد

كشفت مصادر مطلعة، عن صدور توجيه بإيقاف برنامج داود الشريان الذي يبث على قناة “SBC”. وأوضحت المصادر وفقاً لموقع “الوئام”، أن الإيقاف سيبدأ من حلقة الليلة الأحد ولن يتم عرضها رغم ترويج البرنامج لـ”برومو تقديمي” لحلقة الليلة.

الجدير بالذكر أن برنامج داود الشريان انطلق قبل ثلاثة أسابيع في 17 فبراير الماضي، وأثارت بعض حلقاته ضجة كبيرة، كما تصدر هاشتاق “#اوقفو_داوود_الشريان” التريند في موقع “تويتر” بآلاف التغريدات.