كشفت مصادر مطلعة، عن صدور توجيه بإيقاف برنامج داود الشريان الذي يبث على قناة “SBC”. وأوضحت المصادر وفقاً لموقع “الوئام”، أن الإيقاف سيبدأ من حلقة الليلة الأحد ولن يتم عرضها رغم ترويج البرنامج لـ”برومو تقديمي” لحلقة الليلة.
الجدير بالذكر أن برنامج داود الشريان انطلق قبل ثلاثة أسابيع في 17 فبراير الماضي، وأثارت بعض حلقاته ضجة كبيرة، كما تصدر هاشتاق “#اوقفو_داوود_الشريان” التريند في موقع “تويتر” بآلاف التغريدات.
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه بإيقاف برنامج “داود الشريان”.. بدءاً من هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.