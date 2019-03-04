كتب امير فتحي في الاثنين 4 مارس 2019 09:51 صباحاً -
بخطوة لافتة قامت بها أهم صفحة لنادي برشلونة الإسباني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قامت بإعادة نشر مقطع فيديو للفنانة يارا من أجواء حفلتها في دبي، ظهرت فيه وهي تؤدّي أغنية لهذا الفريق كدعم له، خصوصا وأن يارا معروفة بحبها للفريق البرشلوني.
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around the world who are always supporting us. WEView this post on Instagram
👏 شكراً، من القلب💙❤ 👏 Thanks to all the #BarçaFans around the world who are always supporting us. WE 💙❤️ YOU! 👏 Gracias a todos los culés que nos apoyáis alrededor del mundo. OS QUEREMOS 💙❤️ 👏 Gràcies a tots els culers pel vostre suport. US ESTIMEM 💙❤️ — #Repost @yara ・・・ من حفلة مبارح الأسطوريّه يلي احتفلنا فيها لأوّل كلاسيكو 😜ومن وحي المناسبه وكنت متوقّعه نتيجة المباراة الليله كالعاده فقلت نحتفل على طريقتنا 👯♀️💃 ثانكس☺️😌 When we celebrate in our way and sing for our best and favorite Club💙❤️ #ElClásico
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كانت هذه تفاصيل خبر يارا تغنّي لـ “برشلونة” أمام الآلاف في دبي.. والفيديو على صفحتهم العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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