أصالة برسالة مؤثرة إلى إليسا.. وهكذا ردت الأخيرة

أصالة برسالة مؤثرة إلى إليسا Advertisements

تمنت الفنانة إليسا لجميع متابعيها أحد مرفع مباركاً ودعتهم للبدء بالصوم بروح المحبة حيث كتبت في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :”يوم أحد مرفع مبارك عالجميع. تحضروا للصوم بهدف واحد ووحيد، إنو تحبوا أكتر وتكونوا أشخاص أفضل بالمسامحة والخير”، وعلقت الفنانة السورية الأصالة على تغريدة إليسا حيث توجهت لها بالقول :”إليسا وحده من الفنّانات القلائل الّلي لازم تحبّ فكرها بالإضافة لفنّها الله يعافيها ويشفيها وتضلّ بيننا ومعنا متل ماهيّي نجمه محبوبه وكبيره”، وعادت إليسا وردت على أصالة حيث كتبت “أحبك”.

إشارة إلى أن إليسا كانت أجرت منذ فترة قصيرة عملية جراحية ليدها في العاصمة البلجيكية بروكسيل، وظهرت إليسا في الصورة الى جانب احدى السيدات، وبانت على يدها اثار العملية حيث وضعت لاصقا طبيا في مكان العملية، وانهالت التعليقات من قبل محبي ومتابعي إليسا على الصورة، حيث تمنوا لها التعافي السريع والعودة لتقديم أعمال فنية مميزة كالمعتاد.

يذكر ان الفنانة إليسا كانت قد صدمت الجميع حينما كشفت عن اصابتها بسرطان الثدي من خلال كليب اغنيتها “الى كل اللي بيحبوني”، ولكنها تعافت من المرض بعد رحلة علاج.