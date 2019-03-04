ياسمين الخطيب تتسبب في عاهة مستديمة لأحد أزواجها السابقين

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - في لقاء معها في إحدى البرامج الحوارية، صرحت ياسمين الخطيب أنها تسببت بعاهة مستديمة لأحد أزواجها السابقين.

وقالت الخطيب أنها قام بضربها فلم تنتظر أي وقت وبادرته بضربة هي الأخرى لأخذ حقها، وقالت أنها مسكت مراة وضربته بها على يده فأدى ذلك إلى قطع أعصاب اليد، وحدوث عاهة، حيث أصبح إصبعه به اعوجاج.

وأضافت الخطيب أن معظم مشاكلها مع أزواجها بسبب الغيرة الشديدة عليها، وأن من يتزوج امرأة جميلة عليه أن يكون "قدها" على حد قولها.

الجدير بالذكر أن ياسمين الخطيب تزوجت ثلاث مرات، منها زواجها من المخرج خالد يوسف الذي أعلنت عن هذه الزيجة منذ عدة شهور، كاشفة أن الطلاق وقع بينهما منذ عام ونصف.