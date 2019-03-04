أشرف عبدالباقي يبدأ عروض مسرحيته "جريما في المعادي" ببورسعيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الممثل المصري أشرف عبدالباقي
بدأ الممثل المصري أشرف عبدالباقي، عرضه الفني الجديد "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط"، على خشبة مسرح المركز الثقافي بمحافظة بورسعيد المصرية.
وتستمر عروض المسرحية في بورسعيد حتى الجمعة 8 مارس/آذار، ثم العودة مجدداً لاستكمال العروض بمسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة.
ومسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" هي رواية كوميدية إنجليزية، أخذ "عبدالباقي" حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وهي تعرض الآن أيضاً في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين، وفي المملكة المتحدة.
"جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط"، بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، ترجمة نادية حسب الله.
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