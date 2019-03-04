خاص- وفاء كامل الى “فرنسا” مع “لايف ستايلز ستوديوز”

طرحت شركة الانتاج الرائدة “لايف ستايلز ستوديوز”، على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب، أحدث أعمالها المصورة فيديو كليب أغنية “فرنسا” للفنانة المغربية وفاء كامل.

الاغنية كلمات حيدر الساعدي، الحان وتوزيع حاتم منصور ميكس وماسترينغ محمد القيسي وإيقاع هاني الدوسري.

تم تصوير الكليب تحت ادارة المخرج المبدع زياد خوري، الذي عَمِل على إظهار المناظر الخلابة، اضافة الى الكادرات من خلال طريقته الاستثنائية والابداعية في التصوير وتقطيع المشاهد والاهتمام بأدق التفاصيل حيث يعتبر كل مشهد حالة درامية خاصة حيث عانقت كاميرا الخوري الطبيعة الخلابة في اوكرانيا واحتضنتها حتى انبعثت منها صوراً مبهرة خدمت مضمون الاغنية واحساس الفنانة .

تدور احداث الكليب حول قصة حب بين وفاء وشاب إلا ان عائلة الاخير ترفض هذه العلاقة والارتباط بينهما بسبب عملها في مجال الموضة وعرض الازياء وشهرتها.

الأغنية درامية حيث تعبّر وفاء في العمل عن حزنها واشتياقها لحبيبها الذي يُجبر عن يغادر البلد ويسافر الى فرنسا، الا ان الحب ينتصر أخيراً ويجمعهما من جديد مع بعضهما.