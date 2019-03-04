حبٌ وعنفٌ ومكائدُ نسائية.. شاهدي "برمو" مسلسل "سلاسل دهب"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأ الإعلانُ الفعليُّ عن مسلسل "سلاسل دهب" وذلك بعمل (برومو) للمسلسل من تأليف وسيناريو وحوار سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحاس.

والعمل من بطولة النجوم بسام كوسا وكاريس بشار وديمة بياعة وشكران مرتجى وجيني إسبر وعبد الهادي الصباغ وصباح الجزائري وسعد مينة وسحر فوزي وسامر إسماعيل ومها المصري وعلي كريم وعلي سكر وزينة بارافي وليث المفتي وطارق عبدو وأنس طيارة ورهف الرحبي وريام كفارنة ويارا قاسم وسارة بركة وفاتن شاهين وطيف إبراهيم ورزان أبو رضوان وسواهم.

وأظهرت لقطاتٌ من البرومو مشاهد تشويقية تحملُ الكثير من لمحات الصّراع الدائر بين "مهيوب" (بسام كوسا) وضحاياه، بأشكال مختلفة من الحب والمكر والعنف والمكائد النسائية، لا سيما أن المرأة تستحوذ على الجانب الأبرز من العمل الدرامي، لا سيما عبر ثنائية "دهب" و"زكية" (كاريس بشّار وديمة بيّاعة).

وتدورُ أحداث المسلسل الشامي في الحارات القديمة في تحدٍّ يمكن وصفه بـ"الرجالي النسائي" ضمن النسيج الاجتماعي العام، بين صائغ محنك في سوق الذهب، يتميّز بمعرفة عميقة بنفسيات النساء وحسّه كـ"زير نساء"، وضحاياه السابقات واللاحقات اللواتي سيُجابهن النار بالنار.