شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم The Crew يحرر محضرا ضد إدارة مهرجان شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرر المخرج إسلام رسمى مخرج فيلم The Crew محضر رسمى حمل رقم 663 لعام 2019 إدارى أول شرم الشيخ، وذلك بسبب قيام المهرجان بعرض الفيلم بالمهرجان رغم انسحابه ودون إرادته.

ومن جانبه، قال إسلام رسمى مخرج الفيلم، إن المهرجان عرض الفيلم دون إرادته، كما أنه لديه عدد من مقاطع الفيديو المصورة من داخل قاعة عرض الفيلم، وهو ما يؤكد أن الفيلم تعرض للقرصنة من قبل الحاضرين للعرض، وقاموا بتصوير الفيلم بالفيديو وهى المسئولية التى تقع على إدارة المهرجان والمنظمين للعرض.

وأضاف رسمى، أن المهرجان عرض نسخة قليلة الجودة كان قد قدمها للمهرجان لمشاهدتها وإجازة الفيلم للعرض بالمهرجان بنسخة عالية الجودة، وهى النسخة التى سحبها من المهرجان لضمان عدم عرض الفيلم إلا أن إدارة المهرجان عرضت النسخة قليلة الجودة.

وكانت إدارة مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية قررت عرض فيلم «The Crew» ضمن فعاليات المهرجان، رغم قرار صناع الفيلم بسحبه وإلغاء عرضه ضمن المهرجان الذى يستمر حتى الـ 8 من مارس الجاري.

"The Crew" يتناول مراحل صناعة الأفلام السينمائية، منذ ولادة الفكرة، حتى عرضها بدور العرض، بشكل سلس ومبسط، ويجسدها نخبة من نجوم السينما المصرية وصناعها، بطولة يسرا، أحمد حلمي، منى زكي، شريف منير، بالإضافة إلى كبار صناع السينما فى مصر، على رأسهم وحيد حامد، جابى خوري، ومدحت العدل، وتامر حبيب، وشريف عرفة، وهادى الباجوري، وهشام نزيه، وسيناريو محمد نبيل و إسلام رسمى، تصوير تامر الحسيني، مونتاج محمود سمير.