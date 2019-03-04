شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يعود مع "الواد سيد الشحات" إلى مدينة الإنتاج الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد النجم أحمد فهمى لتصوير عدد من مشاهد مسلسله الجديد "الواد سيد الشحات" فى بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامى وتحديداً الحى الشعبى، وذلك بعد انتهائه من عدد من المشاهد بالمدينة قبل أسبوعين والانتقال إلى إحدى الفيلات بمنطقة شبرا منت وتجمع المشاهد بينه وبين هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن.

"الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويجمع أحمد فهمى وخطيبته هنا للمرة الأولى ومن المقرر أن يظهر فى الحلقات عدد من الفنانين كضيوف شرف مثلما فعل أيضاً فى "ريح المدام"، لاسيما وأن العمل يعتمد على الحلقات المنفصلة.

ويصور المخرج أحمد الجندى ما يقرب من 20 ساعة فى أحداث العمل بشكل يومى، نظراً لطبيعة المشاهد التى تتطلب وجود نفس الفنانين لاعتماد الأحداث على 3 شخصيات رئيسية، وهم أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، مع ظهور فنانين كضيوف شرف خلال الحلقات.