شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تصور "حكايتى" 18 ساعة يومياً للانتهاء من المشاهد قبل رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة ياسمين صبرى تصوير مشاهدها فى مسلسل "حكايتى" فى أول بطولة مطلقة لها حوالى 18 ساعة يومياً وتكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من تصوير الحلقات الأولى وتسليمها للجهة المنتجة للعمل وهى شركة سينرجى، والذى تنافس به فى موسم دراما رمضان المقبل.

وانتهى صناع المسلسل من تصوير 4 أسابيع فى أحداث العمل الذى تظهر فيه ياسمين بدور فتاة تنتمى لعائلة كبيرة، حيث لديها "عمان" وهما الفنان أحمد بدير، والفنان إدوارد، ومع تصاعد الأحداث تمر العائلة بعدة أزمات.

يذكر أن مسلسل "حكايتى" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ياسمين صبرى فى الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة العمل وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.