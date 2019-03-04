نرمين الفقي تنشر صورا جديدة من كواليس "أبو العروسة 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
نشرت الفنانة نرمين الفقي صورًا خاصة بكواليس تصوير مشاهدها بالجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" والذي يعرض حصريًا على فضائية "dmc"، وأظهرت الصور نرمين وسط عدد من فريق عمل المسلسل، استعدادًا لبدء تصوير عدد من مشاهدها في إحدى حلقات المسلسل أمس الأحد.
وتحرص نيرمين الفقي خلال الفترة الأخيرة على التواصل مع جمهورها بنشر صور وفيديوهات وجلسات تصوير خاصة بحياتها الشخصية والعملية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وتلقى إعجاب الآلاف من متابعيها.
وتدور أحداث الجزء الثاني استكمالًا ﻷحداث الموسم الأول من المسلسل، تتطور الأحداث حيث تنتظر زينة "ولاء الشريف" ابنه عبدالحميد "سيد رجب" مولودتها الأولى، وتقرر هي وزوجها السفر لأمريكا لإنجاب طفلتها، ومن باب الصدفة يخبر الأطباء عبدالحميد أنه سيفقد بصره خلال شهر قبل أن يرى حفيدته الأولى.
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