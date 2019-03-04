ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية روعة ياسين لموقع "الفن" أنها إنسانة مسالمة بطبيعتها، وتكن لجميع زملائها الحب والاحترام، بعيداً عن المشاكل والنميمة والتدخلات التي عادة ما تشوب الوسط الفني.
وقالت إن الدنيا أصغر من أن نفتح فيها على أنفسنا وعلى غيرنا من الناس جبهات من الكلام والإساءة والثرثرة، بل على العكس يجب أن نذرع المحبة والعمل الصالح أينما حللنا.
وشاركت روعة مؤخرا في مسلسل "ناس من ورق" مع المخرج وائل رمضان، وتؤدي فيه شخصية "ميس"، وهي إحدى السكان الأساسيين في البناء، تنشأ بينها وبين المستأجرين الجدد علاقات جوار، وتحدث الكثير من المواقف بينهم ضمن إطار كوميدي اجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن – روعة ياسين: أنا إنسانة مسالمةخاص الفن- بعد خمس سنوات من التحضير..هذا هو الموعد النهائي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.