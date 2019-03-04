خاص الفن- ميرفا القاضي تستعد لاطلاق كليبين جديدين

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 ان الفنانة ميرفا قاضي تستعد لاصدار كليبين جديدين لأغنيتين ستصدرهما بالفترة المقبلة ويتم التصوير في اوكرانيا تحت اشراف المخرجة هيفا الفقيه. وأيضا تنتظر اصدار اغنيات cover songs.

وكانت ميرفا قد تحدثت عن وقائع مشاركتها في الفيلم السوري "رجل الثورة" مثمنة هذه التجربة التي كسرت حاجز الخوف لديها من الاوضاع في سوريا، مشيرة الى ان الفيلم عن الثورة وداعش وتشارك فيه بدور جاسوسة لبنانية تتكلم اللغة الانكليزية وتساعد مصور انكليزي في الترجمة.

واعلنت القاضي رفضها للعديد من الادوار، وأضافت: يصلني الكثير من النصوص ومقابل مسلسل "خمسين الف" كان هناك تسعة عروض للتمثيل، وهي تندم على رفضها عرضين نتيجة التأثيرات من حولها.