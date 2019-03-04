خاص الفن- بعد خمس سنوات من التحضير..هذا هو الموعد النهائي لألبوم هيثم شاكر

ميرنا وليد - بيروت - استقر الفنان هيثم شاكر على طرح ألبومه المقبل في موسم الصيف بعد فترة عمل استمرت ما يقارب الـ 5 سنوات وبالرغم من انتهاءه من اختيار الأغنيات لكنه لم يحدد بعد الأغنية الهيت التي سيطلق عليها اسم الألبوم والذي يمر حاليا بمرحلة الميكساج مع مهندس الصوت محمد صقر.

وكان هيثم قد انتهى من تصوير الاعلان الدعائي للألبوم ، فضلا عن قيامه بتصوير 3 أغنيات في اليونان، والأغنيات التي تم تصويرها هي "لحقتيني"، و"ماتوصنيش"، ويا حبيبة" لرغبة هيثم شاكر في الظهور لجمهوره بطريقة مختلفة وجديدة.

يشار إلى أن هيثم تعاون في ألبومه مع مجموعة كبيرة من الشعراء، منهم أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، رمضان محمد، محمد رفاعي، محمد عاطف، سلامة علي، بهاء الدين محمد، أما الملحنين فهم عمرو مصطفى، محمد يحيى، وليد سعد، شادي حسن، تامر علي، أحمد صلاح حسني، ومن الموزعين أحمد إبراهيم، شريف مكاوي، أحمد وجيه.