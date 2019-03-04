خاص وبالفيديو- هذا ما توقعه سمير طنب لـ وائل كفوري

ميرنا وليد - بيروت - يطل الدكتور سمير طنب عبر موقع "الفن" ضمن فقرة "توقعات فنية".

وفي هذه الحلقة، يتحدث طنب عن الفنان وائل كفوري، فما الذي كشفه عنه؟

لمعرفة ما قاله الدكتور سمير طنب وما هي توقعاته للفنان وائل كفوري، يمكنكم متابعة التفاصيل في الفيديو.