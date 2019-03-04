تيام مصطفى قمر يكشف أسراره مع والده..وبين التمثيل والغناء ماذا يختار؟مارك جايكوبس إكتسب الثقة بوقت...

ميرنا وليد - بيروت - نجم صغير في العمر ولكن بريقه يسطع يوماً بعد يوم، فهو مُشبع بحب الفن منذ طفولته من والده الفنان مصطفى قمر، يمتلك موهبتي الغناء والتمثيل ولكن الشغف الكبير يحركه نحو التمثيل في الوقت الحالي، وكانت له تجارب مميزة نالت إعجاب الجمهور خلال السنوات الماضية من بينها "فين قلبي" و "ابو البنات" ومؤخراً مسلسل "أهو ده اللي صار".. هو النجم الشاب تيام قمر الذي يتحدث لـ"الفن" عن شخصية "فرح" بـ"أهو ده اللي صار" وكيف تعامل مع دور "الشحاذ"، وعمن إكتشف موهبته التمثيلية، وهل يميل للسينما أو الدراما وعن طموحاته والكثير من التفاصيل نستعرضها في اللقاء التالي:

في البداية.. نُرحب بك عبر موقع "الفن" ونسألك كيف هو تعاملك مع الغناء والتمثيل وخاصة أنك تمتلك الموهبة على الصعيدين؟

أتعامل مع الغناء كهواية والمرحلة التي أعيشها في الوقت الحالي تجعلني لا أتعامل مع الغناء بشكل إحترافي وخاصة أنني مهتم أكثر بالتمثيل والمشاركة بأعمال وأدوار فنية أُحقق بها النجاح، وبعد الوقوف على تقديم عدة أدوار تمثيلية وتخطي مرحلة أن يعرفني الجمهور ويقتنع بما قدمته تمثيلياً إن وجدت أني أميل لتقديم أعمال غنائية فسوف أقوم بذلك، ولكن الإهتمام في الوقت الحالي يصب في الناحية التمثيلية.

وكيف ترى مشاركتك بمسلسل "أهو ده اللي صار" المؤجل من رمضان الماضي والذي يجري عرضه حالياً؟

سعيد للغاية بمشاركتي في هذا العمل المختلف والمتميز والذي يُقدمني بدور مميز ومختلف تماماً عن أدواري السابقة، حيث أُقدم دور "فرح" وهو "شحاذ" ولديه الموهبة الغنائية حيث تقع الكثير من الأحداث في حياته تجعل هناك أشخاصاً من حوله يكتشفون هذه الموهبة ويصل للغناء مع الفنان محمد فراج ويحصل على الشهرة وتستكمل الأحداث من هذه الإنطلاقة.

وكيف تدربت على تقديم دور "شحاذ" وهو ليس بالسهل وخاصة أنك في بداية مشوارك الفني؟

تدربت على الشخصية بشكل جيد وإستمعت لتوجيهات مخرج العمل حاتم علي الذي أفادني للغاية ووجهني للخط الذي يسير به الدور، ولم أجلس مع "شحاذين" لأتعرف على ردود أفعالهم وإنفعالاتهم وطريقة تعاملهم بل إن ذلك أمراً مكتسباً من مواقف أراها في الشارع وكذلك في الأفلام السينمائية الأخرى حتى إستقيت تركيبة مختلفة لشخصية "فرح" بناء على السيناريو المكتوب وتوجيهات مخرج العمل حاتم علي.

وكيف إكتشفت موهبتك التمثيلية، هل هناك بوادر شجعتك على دخول التمثيل؟

إكتشف موهبتي والدي ووالدتي وفي المدرسة شاركت في مسرحيات كثيرة وكنت أشاهد ردة فعل إيجابية في عيون المشاهدين من خلال هذه التجارب البسيطة، فضلاً عن ظهوري وأنا طفل بأكثر من دور، والموضوع بالنسبة لي كان يمثل شغفاً كبيراً وحباً منذ الطفولة.

ألم يكن لوالدك الفنان مصطفى قمر دور في دخولك التمثيل؟

والدي جعلني أحب الفن وأكون متابعاً جيداً لما يتم تقديمه على الساحة الفنية سواء على الصعيد الغنائي أو التمثيلي، فضلاً عن تشجيعه لي بعدما إكتشف موهبتي وحب الناس لمشاركاتي في أعماله بمرحلة الطفولة، وطالما أن هناك موهبة فهي المحرك لأي شيء بغض النظر عن أن والدي مصطفى قمر، لأن هناك جمهوراً هو من يحكم على الموهبة والقبول وأعرف ذلك، لذا تأنيت بعض الشيء قبل الظهور في أعمال تمثيلية، والحمد لله الأصداء كانت إيجابية حول مشاركاتي الأولية في التمثيل خلال السنوات الماضية.

وهل تستشير والدك في ما يُعرض عليك من أعمال فنية؟

بالتأكيد.. أسعى لإستشارته لأنه يفيدني في هذا الأمر ولديه خبرة فنية كبيرة، حيث نتناقش بشكل جيد ونجاحي يسعده للغاية، ولكنه يترك لي القرار في الإختيار بعدما نتحدث ونتناقش في الأمر.

وهل تفضل السينما أكثر أو الدراما؟

أفضل الدور الجيد الذي يضيف لي ويجعلني أترك بصمة لدى الجمهور بغض النظر إن كان في السينما أو الدراما، فلكل منهما شغفه بداخلي ولكن في النهاية علي تدقيق الإختيار حتى ولو أنني ما زلت في طريق البداية، ولكنه تاريخ أصنعه لنفسي ومن الضروري التركيز على الإختيار الجيد وعدم الإستسهال أو السعي للتواجد.

من الواضح أن لديك شغفاً كبيراً في التمثيل وخاصة أنك قدمت السينما والدراما والمسرح، هل سعيت لهذا التنوع في الفن؟

الفن مُتشعب ومن الجيد أن تكون لك تجارب في نواحٍ مختلفة من الفن في بدايتك، سواء في المسرح أو السينما أو الدراما، لأن لكل ناحية إختلافاتها عن الأخرى، بالإضافة إلى المردود الإيجابي والإستفادة التي تحصل عليها من كل تجربة، فلقد قدمت مسرحية "الأرانب" على مسرح الجامعة الأميركية بالقاهرة ولاقت صدى جيداً، فضلاً عن أدواري في السينما والدراما والموضوع كله يصب في النهاية لإكتساب الخبرة لأنني ما زلت في بداية الطريق.

وهل هناك نجوم تطمح في التعاون معهم بأعمال تمثيلية خلال الفترة المقبلة؟

أتمنى في المقام الأول تقديم أدوار تُضيف لي فنياً، وهناك الكثير من النجوم الذين أتمنى بكل تأكيد التعاون معهم وخاصة انني في بداية مشواري وما زال الطريق أمامي، فأنا أحب كريم عبدالعزيز وأحمد السقا وغيرهم من فناني هذا الجيل وأجيال مختلفة، فلدينا نجوم متميزين بمصر والوطن العربي.

وفي النهاية.. ما هي الطموحات التي تسعى إليها خلال الفترة المقبلة؟

لدي الكثير من الطموحات التي أتمنى أن أُحققها في حياتي ولدي أهداف أسعى لتحقيقها بناء على مرحلة في حياتي، فالطريق طويل والنجاح يحتاج لهدف تضعه محط أنظارك وتسعى جاهداً لتحقيقه، والحمد لله فأنا راضٍ عن تجاربي وإن كانت قليلة ولكن الجمهور والناس أُعجبوا بها، وأسعى أن تكون لي بصمات مميزة في الفن والتمثيل وان أظل أُقدم ما أحبه دائماً وأُحقق من خلاله النجاح.