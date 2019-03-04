مارك جايكوبس إكتسب الثقة بوقت متأخر.. حائز على جائزة أصغر مصمم وغيرها من المعلومات

ميرنا وليد - بيروت - حين نتناول قصص أهم المصممين في العالم، لا يمكن تجاهل المصمم العالمي مارك جايكوبس، الذي استطاع أن يتركبصمة مميزة في عالم الأزياء.

حياة جايكوبس تبدلت بعد وفاة والده وهو في السابعة من عمره، فانتقل للعيش مع جدّته وهذا ما بدّل كلّ شيء.

من هنا بدأ ذاك الطفل الحالم مشواره، إلى أن أصبح نجماً ومدرسةً بحد ذاتها في مجال الأزياء.

من يكون مارك جايكوبس ؟

عام 1963 ولد المصمم العالمي مارك جايكوبس، في مدينة نيويورك.

عام 1981 تخرج جايكوبس من مدرسة الفنون وتصميم الأزياء، ليلتحق بعدها بمدرسة بارسونز لتصميم الأزياء، وكطالب تصميم أزياء في المدرسة.

عام 1986 أطلق مارك جايكوبس مجموعته الأولى تحت علامة مارك جايكوبس، وعام 1987 حاز جايكوبس على جائزة أصغر مصمم أزياء يمتلك الجوائز الأكثر قيمة في صناعة الأزياء.

سنة 1997 تم تعيين مارك جايكوبس كمدير فني لماركة "لويس فويتون" العالمية، حيث أنتج خط الشركة الأول للثياب الجاهزة، كما أنّهما افتتحا أول مخازن لهما تحت اسم مارك جايكوبس في شارع ميرسيت بمقاطعة سوهو في مدينة نيويورك.

ربيع عام 2001 أطلق مارك جايكوبس خطه الثاني تحت عنوان "مارك باي مارك جايكوبس"، وعام 2004 افتتح أول متجر ماركات في الولايات المتحدة الأميركية في شارع بوستن نيوبيري.

عام 2005 افتتح مارك جايكوبس 3 متاجر جديدة في لوس أنجلوس، ثمّ في باريس في القصر الملكي ، وبعدها في لندن.

في ربيع عام 2007، أطلق مجموعته الكاملة للأطفال تحت عنوان "مارك جايكوبس الصغير".

عام 2013 بعد أن عرض مارك جايكوبس مجموعته لربيع وصيف 2014، أعلنت الصحف العالمية خبراً أكدت فيه انفصال جايكوبس عن دار لويس فويتون، وذلك من أجل التركيز على خطه الخاص.

وبعد ذلك بدأ مارك جايكوبس يتوسع بمشاريعه، فافتتح متجره في مدريد وباريس واسطنبول وأثينا فتوسّعت الشركة لتشمل أكثر من مئة متجر في العالم.

للمرة الأولى ، قرر مارك جايكوبس الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم مجموعة مارك جايكوبس لخريف وشتاء 2014، ولربيع وصيف 2015 مع المصور ديفيد سيمز.

مشاهير تعاون معهم مارك جايكوبس

تعاون مارك جايكوبس مع العديد من المشاهير حول عالم، ومنهم ستيفن سبراوز، تاشاكي موراكامي، ريتشارد برينس، كانييه ويست، وغيرهم.

بعض الحقائق عن مارك جايكوبس

أولاً، تأخر مارك جايكوبس بكسب ثقته بنفسه، والتي أتت بعد وقت طويل جداً.

ثانياً، من بين الأماكن التي يفضل مارك جايكوبس تمضية وقته فيهان هي مكتبه في باريس أو نيويورك، صالة الرياضة والمعارض الفنيّة والمتاحف.

ثالثاً، يجد مارك جايكوبس السلام في قلبه حينما يكون داخل منزله.

رابعاً، يعتبر مارك جايكوبس أن صوفيا كوبولا هي امرأة أنيقة، فبرأيه هي إنسانة مبدعة وخلّاقة أيضاً، ويحبّ طلّتها.

علاقة مارك جايكوبس بجدته

كبر مارك جايكوبس مع جدّته في نيويورك، وتعلّم الكثير منها. وأشار جايكوبس في حديثه لإحدى الصحف العالمية إلى أنه تعلم منها تقدير الألبسة والعناية بملابسه، وأن يمتلك قطعة جيّدة بنوعيّة ممتازة أفضل من أن يكون لديه العديد من الألبسة الرخيصة. كما أن جدته أعطته الكثير من القيم الثمينة في الحياة.

حياة مارك جايكوبس الخاصة

لدى مارك جايكوبس مشروعاً جاري التنفيذ تحت عنوان "حماية البشرة التي أنت فيها" ، حيث يعرض المشاهير بشكل عاري، مع الثديين، وذلك بهدف زيادة الوعي حول الورم الميلانيني.

بعض المشاهير الذين تم طرحهم هم مايلي سايروس وإيفا منديز، كيت أبتون، فيكتوريا بيكهام، هايدي كلوم، هيلاري سوانك، وناعومي كامبل.

في 4 نيسان/أبريل عام 2018، تقدم جايكوبس بطلب يد حبيبه عارض الأزياء شارلي ديفرانسكو.