وجيه صقر بإحترافه يستقطب أيضاً جمهور الأطفال

ميرنا وليد - بيروت - لفتنا بالأمس بينما كنا متواجدين في عرض مسرحية "علقة جديدة" للأب فادي تابت من بطولة الممثلين ريمون صليبا ووجيه صقر وبشير مارون ومهى بطيش وجورج تابت ونويل زياده وعبدو سقيم ورولا واكد وماري سمارة، موقف طريف ومؤثر حصل مع وجيه صقر بعد أن إقترب منه طفل صغير ودار بينهما حديث مشوّق.

وجاء في الحديث سؤال الطفل لوجيه عن إن كان هو من مثّل في مسلسل " حبيبي اللدود " ليجيبه نعم، فيشير له الطفل أنه رجل طيب كثيراً ولماذا يأخذ دائماً أدوار الشرير.

وهنا أجابه وجيه أنه على الممثل أن يكون "شاطراً" ولم يذكر له أنه على الممثل أن يكون محترفاً حيث إستدرك أنه من الممكن أن لا يفهم الطفل هذا التعبير.

وبعدها قال له الطفل "بس انا حبيتك، بتخليني آخد معك صورة" فوافق وجه بطبيعة الحال وإلتقط صوراً معه ومع أفراد عائلته وعدد من الحاضرين.

ونستنتج من خلال هذا الموقف العفوي ان الأطفال يحبون تمثيل وجيه صقر ويدركون ان الذي يمثّل هو يقوم فقط بدور تمثيلي ومن هنا نوجّه تحية للممثل وجيه صقر على أدائه المقنع.