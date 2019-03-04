أصيل هميم تبدع بإحساس كبير في "المفروض"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة العراقية أصيل هميم أغنية منفردة جديدة بعنوان "المفروض" من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر وتوزيع ومكس وماستر عثمان عبود حيث تقول في مطلعها: " المفروض اعوفك من زمان كون من ذاك الوكت من عليه تغيرت ليش منك ماتبت بس يلا من فات الاوان". عمل رائع من قبل هذه الفنانة الموهوبة، والتي لم تحظَ بعد بالدعم الاعلامي الذي تستحقه، والاغنية مليئة بالاحساس الصادق والشجن، وقد تخطت الـ 6 ملايين منذ يوم طرحها في 24 شباط/فبراير حتى الآن، ومن المعروف ان الاغنيات العراقية تصدرت بالسنوات الاخيرة المشهد العربي الفني الحديث.

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