شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى يضع اللسمات النهائية على البومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع حاليا المطرب محمد الشرنوبى اللمسات النهائية على ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويضم عددا من الأغانى يتعاون فيها مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين ويحمل اسم "زى الفصول الأربعة" ويعد أولى ألبوماته بعد نجاحه فى عدد من أغانى السينجل فى الفترة الماضية.

يذكر أن محمد الشرنوبى استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا بأغنيته الأخيرة "النفسية"، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، توزيع إلهامى دهيمة، كما غنى الشرنوبى مؤخراً "جامع وكنيسة" فى افتتاح مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد من الحفلات الاخرى .