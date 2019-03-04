ماجي بو غصن تحذر الأهالي من ألعاب تحرض الأطفال على القتل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
حذرت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، الأهالي من ألعاب تحرض الأطفال على القتل، عبر شبكة الإنترنت.
وقالت "ماجي" عبر صفحتها الرسمية في "تويتر": "رجاء كل الأهل يراقبوا ولادن شو عّم يشوفوا على الإنترنت، في ألعاب بتحرض على القتل والانتحار، الشر بلا سبب عّم يطال الأطفال، ومسؤوليتنا حمايتن".
وانتشرت عدد من الألعاب خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض هذه الألعاب الأطفال على القتل والانتحار.
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