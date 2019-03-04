سعد لمجرد ينعى عزيز موهوب: "أحد أهرامات المسرح المغربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعى الفنان المغربي، سعد لمجرد، الفنان المسرحي المغربي، عزيز موهوب، والذي وافته المنية أمس الأحد، عن عمر ناهز الـ80 سنة عقب صراع مع المرض.

ونشر لمجرد صورة له عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، هرم من أهرامات المسرح المغربي الأستاذ عزيز موهوب في ذمة الله، اللهم أرزقه الجنة وأرزقنا وأرزق أهله الصبر على فراقه". ​