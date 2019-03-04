شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفوا "الملكة" يكتبون الـ 5 حلقات الأخيرة من المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف مؤلفوا مسلسل "الملكة" للنجمة ياسمين عبد العزيز والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، على كتابة الـ 5 حلقات الأخيرة من العمل بعد تسليمهم 25 حلقة نهائية إلى شركة "سينرجى" المنتجة للعمل الذى يتم تصويره على قدم وساق للانتهاء منه مع حلول شهر رمضان المقبل.



ياسمين عبد العزيز فى الملكة

مسلسل "الملكة" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف وإخراج حسام على وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.

"الملكة" يسجل التعاون الثانى بين ياسمين عبد العزيز وشركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما مسلسل "هربانة منها" رمضان قبل الماضى وخاضت به أولى بطولاتها فى الدراما وشارك فى بطولته مصطفى خاطر وإخراجه معتز التونى.