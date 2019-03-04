شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Greta يحصد 2 مليون دولا بعد عرض يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح فيلم Greta يوم 1 مارس الماضى في الولايات المتحدة الأمريكية، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 2 مليون دولار أمريكى في يومين من طرحه.

الفيلم من بطولة إيزابيل هوبرت، كلوي جرايس موريتز، مايكا مونرو، جين بيري، جيف هيلر، باركر سويرز، براندون لي سيرز، آرثر لي، ومن إخراج نيل جووردان الذى شارك في التأليف مع الكاتب راي رايت

فيلم Greta يدور حول امرأة شابة تختار أن تكون صديقة لأرملة وحيدة، ومع سير الأحداث تكتشف أنها تخبئ أجندة مظلمة وقاتلة تجاهها.