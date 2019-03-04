محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): هنأت الفنانة التونسية هند صبري، عبر صفحتها الرسمية في موقع "انستجرام"، صديقها الفنان أحمد السقا، بعيد ميلاده. ونشرت "هند" صورة تجمعهما في مشهد من فيلم "الجزيرة"، وعلقت: "كل عام وإنت بخير يا أجدع أحمد". من ناحية أخرى تشارك هند صبري في بطولة الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، من بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.

كانت هذه تفاصيل خبر بصورة من فيلم "الجزيرة".. هند صبري تهنئ أحمد السقا بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.