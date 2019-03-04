شاهد.. دومينيك حوراني تتعرض لموقف محرج.. لماذا خافت وهربت من المسرح؟

نشرت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام، من احد حفلاتها قالت انها تعرضت فيه لموقف محرج ومخيف قبل ان تهرب من المسرح.

وظهرت دومينيك في الفيديو وهي تغني بين معجبيها قبل ان يحدث امر ما على المسرح دفعها للاخبتاء.

وعلقت دومينيك على الفيديو قائلة: “بحبكم وبفرح بوجودكم بس مش عالمسرح بليييز موقف محرج يخلي الواحد يدوخ ويضيع

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